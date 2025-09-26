Calor se intensifica e máximas podem voltar a ser de 40°C em MS nesta sexta

O calor intenso poderá retornar de vez nesta sexta-feira (26), com as temperaturas voltando a ficar próximas dos 40°C em Mato Grosso do Sul. Além disso, a umidade relativa do ar poderá ficar em baixa, entre 15% e 35%.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo ficará firme em grande parte do estado, com bastante predomínio do sol e poucas nuvens no céu.

Com a umidade em baixa, existe a preocupação para o retorno dos incêndios florestais, exigindo atenção com hidratação e cuidados com a saúde.

Estão previstas mínimas entre 14-18°C e máximas entre 28-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 20-26°C e máxima de até 40°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15-24°C e máximas entre 30-38°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 19-22°C e máximas entre 33-36°C.

