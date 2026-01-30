Menu
Calor se intensifica e pode chegar a 36°C nesta sexta-feira em MS

Por outro lado, meteorologia segue mantendo chuva no radar

30 janeiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Sol e poucas nuvens em Campo GrandeSol e poucas nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O calor volta a se intensificar em Mato Grosso do Sul mesmo em meio a possíveis previsões de chuvas e tempestades para essa sexta-feira, dia 30. Em algumas regiões, os termômetros podem atingir 36°C.

A meteorologia explica que as chuvas seguem no radar em decorrência do o avanço de uma frente fria associada à atuação do ciclone extratropical que se forma no oceano Atlântico Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação impacta de forma indireta Mato Grosso do Sul, principalmente por meio da frente fria a ele associada.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 26°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 31°C.

