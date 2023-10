Calor se intensifica e terça-feira é de altas temperaturas em MS

A terça-feira (17) em Mato Grosso do Sul promete ser de bastante calor, com a possibilidade das temperaturas passarem dos 40°C em algumas cidades.

Isso porque a onda de calor se intensifica nos próximos dias, trazendo um aumento ainda maior nas temperaturas e colocando as máximas próximo aos 43°C.

As temperaturas serão altas e não estão descartadas chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões Sudeste e Leste do Estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), este cenário de instabilidade ocorre devido ao aquecimento diurno, transporte de umidade e uma área de baixa pressão que se forma na Argentina.

Campo Grande tem previsão de mínima de 26°C e máxima de 34°C. Já em Dourados fica entre 25°C e 38°C. Para região do Pantanal, em Corumbá, a máxima chega a 39°C, com mínima de 25°C.

Na região Norte, em Coxim, a máxima fica em 40°C, com mínima de 25°C. Já em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai, mínima será de 25°C, com máxima de 34°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também