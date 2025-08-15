Menu
Calor se intensifica nesta sexta e MS viverá dias de secura 'quase extrema'

Umidade relativa do ar poderá atingir 8% em algumas regiões e a recomendação é beber bastante líquido

15 agosto 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Sol já deu suas caras logo nas primeiras horas da manhãSol já deu suas caras logo nas primeiras horas da manhã   (Luiz Vinicius)

Mesmo com as manhãs ainda mantendo temperaturas amenas, Mato Grosso do Sul passará a enfrentar dias de calor intenso a partir desta sexta-feira (15). E para piorar a situação, com a umidade baixa e considerando quase uma 'secura extrema'.

Isso porque a umidade poderá atingir até 8% em algumas regiões do estado, enquanto outras poderão alternar entre esse valor ou até 20%, configurando estado de atenção.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o clima ficará assim devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que manterá o tempo estável, dificultando a formação de nuvens e consequentemente as chuvas.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 9-11°C e máximas entre 32-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo de 9°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 12-13°C e as máximas entre 32-36°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 11-15°C e máximas até 36°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 14-22°C e máximas entre 29-33°C.

