Calor se intensifica nesta sexta e MS viverá dias de secura 'quase extrema'

Mesmo com as manhãs ainda mantendo temperaturas amenas, Mato Grosso do Sul passará a enfrentar dias de calor intenso a partir desta sexta-feira (15). E para piorar a situação, com a umidade baixa e considerando quase uma 'secura extrema'.

Isso porque a umidade poderá atingir até 8% em algumas regiões do estado, enquanto outras poderão alternar entre esse valor ou até 20%, configurando estado de atenção.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o clima ficará assim devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que manterá o tempo estável, dificultando a formação de nuvens e consequentemente as chuvas.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 9-11°C e máximas entre 32-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo de 9°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 12-13°C e as máximas entre 32-36°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 11-15°C e máximas até 36°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 14-22°C e máximas entre 29-33°C.

