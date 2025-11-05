Menu
Calor se mantém firme e máximas podem ser de 35°C em MS nesta quarta-feira

Porém, não está descartada a possibilidade de chuva para o decorrer do dia

05 novembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo com poucas nuvens e com sol aparecendoTempo com poucas nuvens e com sol aparecendo   (Luiz Vinicius)

O calor deve estar mais presente nesta quarta-feira, dia 5 de novembro, em Mato Grosso do Sul com a possibilidade dos termômetros atingirem a faixa dos 35°C em algumas cidades. Porém, não se descarta a chance de chuva.

A previsão indica sol, com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas. Além disso, podem ocorrer tempestades acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa configuração atmosférica está associada ao intenso transporte de calor e umidade em baixos níveis, associado ao deslocamento de cavados em vários níveis da atmosfera.

Além disso, a aproximação e o avanço de uma frente fria oceânica, em conjunto com a atuação de áreas de baixa pressão, deverão favorecer a formação e intensificação de instabilidades sobre o

estado de Mato Grosso do Sul.e máximas entre 26-31°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 24-28°C e máxima entre 33-35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 21-24°C e máximas entre 29-35°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 22-24°C e máximas de até 32°C

