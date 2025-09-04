Calor segue firme, mas avanço de frente fria pode trazer chuva para MS

Mato Grosso do Sul pode enfrentar uma nova mudança no tempo a partir desta quinta-feira (4), com o avanço de uma frente fria que pode trazer novamente as chuvas e amenizar o tempo seco e quente dos últimos dias.

Porém, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a condição climática ainda favorece o calor e o tempo seco, já que a previsão aponta tempo firme com sol e aumento da nebulosidade, deixando o tempo abafado.

Ainda conforme o centro meteorológico, existe a possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento e leve queda nas temperaturas, principalmente nas regiões sul, pantaneira e sudoeste do estado.

Em relação às temperaturas, deve-se observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir 29°C em Ponta Porã e Porto Murtinho e máximas de até 38°C em Aquidauana e Coxim. Estão previstas mínimas entre 17-21°C e máximas entre 29-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17-26°C e as máximas entre 29-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 18-21°C e máximas entre 32-38°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 33-35°C.

