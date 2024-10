Calor segue presente mais um dia e máximas chegam a 37°C em MS

Mato Grosso do Sul encara mais um dia de intenso calor e a promessa é que as temperaturas máximas possam alcançar a média de 37°C nesta quarta-feira (16). Ainda assim, mesmo com baixa probabilidade, a possibilidade de chuvas acontecerem em algumas regiões.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é de tempo estável com predomínio de sol, variação de nebulosidade aliado ao tempo mais quente. Porém, não se descartam chuvas e tempestades devido à disponibilidade de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera.

Esperam-se temperaturas máximas de até 37°C, aliado a baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 19-24°C e máximas entre 30-36°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 26-28°C e máximas entre 32-37°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 32-37°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 31-34°C.

Os ventos atuam entre quadrante leste e norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

