Calor vai ganhando espaço e máximas já rondam os 30°C em MS no domingo

O calor começa a ficar mais evidente em Mato Grosso do Sul neste domingo (6), com o aumento das temperaturas, onde as máximas passam a ficar mais próximas dos 30°C. No entanto, as manhãs seguem tendo o vento frio e sensação gelada.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica continuará inibindo a formação de nuvens e chuvas, mantendo o tempo estável.

Além disso, podem ocorrer baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-40%. Nos próximos 10 dias, não há indicativo de chuvas significativas para o estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 9-11°C e máximas entre 21-25°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente podem correr valores abaixo de 7-8°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 10-17°C e as máximas entre 24-30°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 12-14°C e máximas entre 23-28°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 13-15°C e máximas entre 24-26°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também