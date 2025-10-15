Menu
Calor volta a aparecer com força após dias de instabilidade em MS

Máximas poderão chegar a 39°C em algumas regiões do Estado

15 outubro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Céu amanheceu claro na CapitalCéu amanheceu claro na Capital   (Foto: Vinicius Costa)

A frente fria passou, a instabilidade também se foi e o calor retorna para Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, trazendo temperaturas bastante altas, principalmente na região pantaneira e sudoeste, com máximas de até 39°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica sol com variação de nebulosidade, deixando o tempo mais firme em praticamente todas as regiões.

No entanto, ainda sim, há chances de ocorrer chuvas e até em algumas cidades, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente na região centro-sul.

Estão previstas mínimas entre 15-20°C e máximas entre 29-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 22-26°C e máxima entre 33-39°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 18-24°C e máximas entre 28-36°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 34°C.

