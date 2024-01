Calor volta a ser intenso e Campo Grande terá máxima de 36°C nesta segunda

O clima em Mato Grosso do Sul volta a ser de bastante calor e poucas chuvas, que contribuem para a diminuição das temperaturas. Ao longo desta segunda-feira (8), as temperaturas máximas poderão se aproximar mais uma vez dos 40°C em algumas cidades, enquanto Campo Grande registra 36°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas retornam quase no fim da semana, quando as regiões centro-sul, sudeste, norte e leste receberão grandes volumes de água. É previsto que os acumulados possam chegar até os 100 milímetros.

A segunda-feira começou com bastante sol e poucas nuvens na capital sul-mato-grossense. Logo nas primeiras horas, os termômetros indicavam temperatura de 28°C.

Em outras regiões, como Dourados, a temperatura também segue alta podendo a máxima bater na casa dos 38°C, já que a cidade deve ter poucas nuvens no período da manhã e bastante sol ao longo do dia.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Porto Murtinho e Corumbá são uma das cidades que podem atingir os 40°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar também deve ficar abaixo dos padrões nas regiões pantaneiras.

