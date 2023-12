Calor volta a ser mais intenso e máximas sobem nesta quinta-feira em MS

As temperaturas máximas nesta quinta-feira (28) tendem a subir ainda mais nesta quinta-feira (28) com a presença mais intensa do sol em Mato Grosso do Sul. Assim, o calor fica mais forte que os últimos dias que vinha sendo de muita instabilidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ainda existe a possibilidade de chuvas e tempestades, com destaque para a região Norte. No entanto, nem essas chances teriam forças para diminuir a temperatura ao longo do dia.

As temperaturas voltam a subir, com máximas que podem atingir os 35°C na região Sudeste do estado. Além disso, os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

Em Campo Grande, o dia inicia aos 24°C e atinge os 31°C. Em Dourados, os termômetros marcam 23°C inicialmente e chegam aos 32°C. Iguatemi e Anaurilândia, nas regiões Leste e Cone-Sul, apresentam mínimas de 23°C e máximas de 31°C.

Paranaíba e Três Lagoas, na região do Bolsão, também registram temperaturas semelhantes: 24°C pela manhã e 31°C no período da tarde. Na região Norte, Coxim tem mínima de 25°C e máxima de 33°C.

Aquidauana e Corumbá, na região pantaneira, marcam 25°C inicialmente e atingem, nos horários mais quentes do dia, 33°C e 34°C, respectivamente. No Sudoeste do estado, os valores em Porto Murtinho variam entre 28°C e 35°C.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também