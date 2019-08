Calor volta aos poucos e máxima é de 29°C nesta quarta-feira

Segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet), a semana começa com céu parcialmente nublado a claro com baixa umidade do ar à tarde na capital sul-mato-grossense.

As temperaturas podem variar entre 17°C a 29°C, segundo o Inmet. A umidade relativa do ar ficará com índice elevado em torno de 70%.

No Mato Grosso do Sul, as temperaturas podem variar entre 14°C a 35°C.

