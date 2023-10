Calorão continua e temperaturas podem atingir os 39°C em MS nesta quinta

O calorão continua em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (12), apesar de a previsão do tempo indicar uma leve queda nas temperaturas em grande parte do estado, por conta do avanço de uma frente fria oceânica de fraca intensidade.

O fenômeno deve atingir principalmente as regiões sudoeste e pantaneira, com máximas que não ultrapassam os 35°C. Nas outras regiões do estado, as temperaturas seguem altas, com valores de até 39°C.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande a mínima será de 26°C e a máxima de 36°C. Em Dourados, as temperaturas variam entre 23°C e 36ºC. Em Anaurilândia, os termômetros marcam 26°C inicialmente e sobem até 37ºC. Iguatemi registra mínima de 21°C e máxima de 34°C. Em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, a mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima atinge 31°C.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 25°C e máxima de 35°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho inicia com 21°C e chega aos 33°C ao longo do dia. Em Coxim, a mínima é de 25°C e a máxima de 39°C. Já no Bolsão, Três Lagoas tem 25°C pela manhã e 38°C de tarde.

Confira a previsão no mapa:

