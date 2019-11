Calorão continua na capital nesta quarta-feira

Tempo nublado a parcialmente nublado é previsto para esta quarta-feira (20), em Campo Grande, com possibilidade de chuva em áreas isoladas, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



A temperatura máxima na capital pode chegar a 31°C e a mínima fica em 25°C. A umidade do ar tem um aumento gradativo e fica entre 50% a 90% não oferecendo risco a população.



Para o interior do Mato Grosso do Sul a previsão é máxima de 39°C e a mínima deve ficar em 19°C. A umidade do ar varia de 30% e pode chegar a 95% no Estado.



Pancadas isoladas de chuva no fim da tardr pode ocorrer no centro-norte e nordeste do Estado, porém ainda com forte calor e aumento de umidade, a temperatura ainda passa dos 38°C em diversos pontos do Ms.

