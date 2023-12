Calorão dá lugar a instabilidade e chuvarada aparece nesta quarta-feira em MS

Após dias de intenso calor em Mato Grosso do Sul, a mudança climática volta a ser sentida nesta quarta-feira (20) com a redução das temperaturas e a possibilidade de chuvas intensas e até tempestades em várias regiões do Estado.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que as instabilidades atmosféricas ocorrem devido a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e a aproximação de uma frente fria oceânica favorecem a formação de nuvens e chuvas.

Em Campo Grande, as temperaturas iniciam aos 24°C e sobem até 33°C. Dourados tem mínima de 23°C e máxima de 32°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã registra 22°C pela manhã e 30°C no período da tarde. Anaurilândia, na região Leste, tem mínima de 24°C e máxima de 35°C.

No Bolsão, Três Lagoas amanhece aos 25°C e chega aos 37°C nos horários mais quentes do dia; em Paranaíba, na mesma região, os termômetros marcam 24°C inicialmente e atingem os 36°C. Coxim e Camapuã, na região Norte, registram valores semelhantes, com variação entre 24°C e 35°C.

Porto Murtinho, no Sudoeste, tem mínima de 25°C e máxima de 34°C. Na região Pantaneira, Corumbá inicia com 27°C e chega aos 33°C ao longo do dia, já em Aquidauana, a temperatura varia entre 25°C e 35°C.

