Calorão de 40°C toma conta de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira

A onda de calor em Mato Grosso do Sul segue atuante e impossibilitando pancadas de chuvas. Para essa segunda-feira (18), a meteorologia prevê máximas beirando novamente os 40°C e com umidade do ar bastante em baixa.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) informa que indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade devido à atuação de uma alta pressão atmosférica.

"Neste dia, são esperadas altas temperaturas com valores entre 37°C e 40°C e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%, com destaque nas regiões Norte, Bolsão, Pantaneira e Sudoeste", diz a meteorologista Valesca Fernandes.

Ainda segundo o Cemtec, estão previstas temperaturas mínimas entre 25°C e 26°C e máximas que podem atingir os 38°C nas regiões Sul e Leste.

Para as regiões Pantaneira, Bolsão, Sudoeste e Norte são esperadas mínimas entre 24°C e 28°C e máximas de até 40°C. Em Campo Grande, a temperatura mínima deve ser de 26°C e máxima de até 36°C.

