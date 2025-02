'Calorão' domina, mas MS pode ter chuva rápida neste sábado

Apesar do calor seguir dominando neste sábado (22), Mato Grosso do Sul pode ver uma “trégua” temporária nas altas temperaturas com a chance de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), deve-se esperar altas temperaturas com valores acima da média histórica, que acompanhado do deslocamento de cavados, pode resultar em chuvas isoladas em certas regiões do Estado.

O sul-mato-grossense pode esperar temperaturas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 31-36°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado, enquanto nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas podem ficar entre 24-27°C e as máximas entre 34-39°C.

Em Campo Grande, as mínimas variam entre 22-24°C e as máximas entre 32-34°C.

Com altas temperaturas acompanhadas de baixa umidade relativa do ar, o órgão recomenda à população o consumo de bastante líquido e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia, além de umidificar os ambientes.

