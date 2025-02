"Calorão" em Campo Grande terá pico entre os dias 19 e 21 de fevereiro

Com alertas de uma nova onda de calor, que deve permanecer atuando até o dia 21 de fevereiro nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul e Nordeste, as altas temperaturas se tornaram tópico constante na boca do campo-grandense.

Com tabelas divulgadas pela imprensa apontando para uma sensação térmica que pode atingir até 70°C, o JD1 procurou Vinicius Sperling, meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), para saber mais sobre essas altas temperaturas.

Segundo Sperling, apesar das altas temperaturas em Mato Grosso do Sul, o Estado não enfrenta uma onda de calor, já que o registrado nos termômetros não se encaixa nos critérios necessários.

“Estamos em um período de temperaturas acima da média, porém, sem a ocorrência de onda de calor, se levando em consideração critérios técnicos, vamos ter dias seguidos de temperaturas acima da média”, comentou.

Conforme explicado pelo meteorologista, é necessário que as temperaturas excedam o limiar de 5 graus acima da média para que seja considerado uma onda de calor.

Sperling também explicou que o Cemtec não faz medição da sensação térmica, devido a imprecisão desse tipo de dado. “O conceito é muito variado de indivíduo para indivíduo e de local para local”, explicou.

Apesar disso, ele alerta para os cuidados necessários nesse período de altas temperaturas.

“As temperaturas mais elevadas trazem impactos para a população sul-mato-grossense, que deve buscar medidas de adaptação como forma de amenizar os efeitos do calor intenso”, disse o meteorologista. “Uma das maneiras para enfrentar o calor intenso ou temperaturas acima da média é hidratar-se com frequência, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, ventilar os ambientes, comer alimentos mais saudáveis dentre outras medidas”, deu exemplos das altas temperaturas.

O calorão, no entanto, pode ver uma breve ‘folga’ em algumas regiões do Estado que verem pancadas de chuva durante esse período. “Onde ocorrer as pancadas de chuva, terá um alívio momentâneo do calor”, destacou.

Em Campo Grande, o pico das altas temperaturas será entre os dias 19, 20 e 21 de fevereiro.

Energisa dá dicas de economia no ‘calorão’

O coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz, afirmou que alguns hábitos adotados pelos consumidores podem evitar que o consumo de energia elétrica nesta temporada de calor aumente muito.

“Alguns cuidados básicos podem ajudar e muito a reduzir o consumo, como verificar o estado do aparelho de ar-condicionado e se a potência do equipamento é adequada para o ambiente onde está instalado; evitar o abre-fecha de geladeira; desligar aparelhos da tomada quando não estão sendo utilizados, em vez de deixá-los em stand by; e até mesmo aproveitar mais a luz natural. São medidas rotineiras, que podem ser adotadas pelas famílias no dia a dia, e refletir em um consumo menor”, recomendou.

Confira uma lista de recomendações da distribuidora:

- Evitar o uso da temperatura mínima do ar-condicionado, sempre buscando uma temperatura de 23º graus.

- Mantenha o filtro do ar-condicionado limpo e uma boa vedação do ambiente.

- Emendas em excesso ou instalações inadequadas podem gerar sobrecarga e aumentar o consumo, além de representarem um risco à segurança.

- Invista em cores claras nas paredes, ideais para refletirem a luz natural.

- Desligue os aparelhos eletrônicos ao invés de deixá-los em stand-by.

- Evite colocar o chuveiro na potência máxima e opte por utilizar o modo verão.

- Posicione a geladeira em um local ventilado, longe do fogão e da exposição ao sol, além de, sempre que possível, a manter limpa.

- Não deixe celulares carregando durante a noite enquanto dorme, já que isso aumenta o consumo.

- Dê preferência às lâmpadas LED devido ao baixo consumo delas.

- Monitore o talão de consumo, identificando os meses em que o gasto é maior.

