Calorão judia dos sul-mato-grossenses e máximas ficam em 40°C nesta quarta

O tempo continua seco, quente e com umidade relativa do ar bastante baixa em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (11). O calor também segue judiando da população sob a intensa fumaça de incêndios florestais que atingem praticamente todo o país.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica a continuidade do tempo firme com sol e poucas nuvens. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que atua como um bloqueio atmosférico, inibindo a formação de nuvens favorecendo o tempo quente e seco no Estado.

Durante o período da tarde, a umidade relativa do ar fica muito baixa, em torno de 5-20%. Por isso recomenda-se beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e umidificar os ambientes.

Em relação às temperaturas, ao longo destes dias as temperaturas estarão estáveis e acima da média. Sendo previstas mínimas de 23°C e máximas de 39°C para as regiões sul, sudeste, bolsão e leste do estado.

Nas regiões pantaneira, sudoeste e norte esperam-se mínimas de 27°C e máximas de até 42°C. Em Campo Grande, mínimas de 22°C e máximas de 39°C.

