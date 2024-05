Calorão segue a todo vapor no 'sextou' com máximas de 37°C em MS

A sexta-feira (3) promete ser bastante quente para os sul-mato-grossenses, que encaram mais uma vez no ano, uma onda extrema de calor com máximas que podem chegar a 37°C ao longo do dia. Apenas a região sul e Porto Murtinho devem receber chuva em alguns períodos do 'sextou'.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), espera-se pancadas de chuvas isoladas na região de Porto Murtinho e extremo sul do estado devido à aproximação de uma frente fria.

A intensa massa de ar quente e seco segue impedindo o avanço das frentes frias para as demais regiões do estado, deixando o tempo quente e seco.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 32-36°C para as regiões sul, sudeste e leste. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 22-27°C e máximas entre 28-37°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 19-23°C e máximas entre 33-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 32-34°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também