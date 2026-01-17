Calorão segue presente no sábado e chuvas podem aparecer em MS

O calor segue bastante presente neste sábado, dia 17, em Mato Grosso do Sul, com as temperaturas podem se aproximar dos 36°C em algumas regiões. Porém, a meteorologia ainda mantém acesa a esperança de que chuvas aconteçam no decorrer do dia.

Ainda há chances de ocorrer temporais com rajadas de ventos acima dos 60 km/h, mas isso pode acontecer em algumas áreas do Estado, em razão de uma combinação no clima.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esse é um padrão típico da estação do verão, favorecidas pelo aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 24°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 29°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 30°C.

