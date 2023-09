Haja tereré: Temperaturas podem chegar a 43ºC em MS; veja cuidados

Ainda que bem que os sul-mato-grossenses têm o tereré, já que as previsões apontam que as temperaturas podem chegar aos 43ºC em algumas regiões do Estado. Mas para isso, é necessário uma série de cuidados para enfrentar um fim de semana mais quente, e seco, que o normal neste sábado (23) e domingo (23).

Segundo o meteorologista Natálio Abraão, existe a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e rápidas em algumas regiões do Estado, com baixo volume, porém, as temperaturas ainda devem se manter altas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande será a cidade com as as temperaturas mais altas, chegando aos 43°C no domingo.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC), Corumbá deve registrar máximas de 37ºC, Dourados devem bater os 36ºC e Três Lagoas verá os termômetros chegando em 39ºC.

Cuidados -

O Ministério da Saúde, por meio de um aviso de grande perigo para uma onda de calor, junto de um alerta para baixa humidade do ar, alerta para impactos à saúde por conta das altas temperaturas, como hipertensão; desidratação; insolação; cólicas; desmaios pelo calor; manchas avermelhadas na pele; inchaço de tornozelos, pés ou mãos; e possibilidade de agravamento de doenças respiratórias.

Para se proteger do calor, a Pasta recomenda que a população use protetor solar, evite a exposição direta ao sol, use chapéus e óculos escuros, use roupas leves e que não retêm muito calor, aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais - ou no caso do sul-mato-grossense, não esqueça do tereré, e evite bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar.

Outra recomendação é que, caso sua residência fique quente demais, saia de casa, vá até algum lugar mais fresco, como um shopping ou um centro comercial. O que vale é se refrescar.

Pessoas que vivem sozinhas, idosas ou com dependência precisam de atenção redobrada no calor, já que elas podem sofrer mais ainda com as altas temperaturas.

A Saúde também alerta que, caso a pessoa comece a se passar mal, não hesite em pedir ajuda a um familiar ou vizinho.

