Calorzinho: Campo Grande registra recorde de temperatura em outubro

Com uma esfriada durante o fim de semana, houve esperança que um tempo mais fresquinho fosse se estabelecer, mas a alegria do sul-mato-grossense dura pouco, e esta terça-feira (11) voltou a marcar as altas temperaturas que vêm assolando o Estado, e em Campo Grande a situação não foi diferente.

Segundo o meteorologista Natálio Abraão, a temperatura máxima na Capital foi de 37,3ºC, com a sensação térmica chegando, para o horror do campo-grandense, em 41ºC, com uma umidade relativa do ar de apenas 29%. Essa temperatura é a maior já registrada no mês de outubro.

Em Três Lagoas a situação não foi muito melhor, com a temperatura também batendo recorde ao registrar máxima de 37,4ºC, com uma sensação térmica de 41ºC.

Corumbá também está sofrendo com o calor, registrando máxima de 40,2ºC com sensação térmica de 45ºC. Porto Murtinho registrou máxima de 41,5ºC, acompanhada da maior sensação térmica registrada no Estado hoje, de 47ºC.

