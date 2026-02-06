'Campeã' do acumulado, São Gabriel do Oeste teve mais de 530mm de chuva em 5 dias

A cidade de São Gabriel do Oeste foi a 'campeã' do acumulado de chuva nos últimos cinco dias em Mato Grosso do Sul, conforme dados publicados pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nesta sexta-feira, dia 6.

O documento aponta que o município atingiu níveis históricos, com 532,4 milímetros de água, sendo que a média histórica é de 171,5 milímetros, o que representa cerca de 210% acima do esperado.

Já Campo Grande concentrou 184,2 milímetros de chuva ao longo dos últimos dias, ficando apenas 5% acima da média histórica, que seria de 176 milímetros.

Corguinho é outro município que enfrentou dificuldades com o acumulado, já que registrou 393,2 milímetros e ficou 104% acima da média que, segundo o Cemtec, é de 193,2 milímetros.

Além disso, na região norte, Coxim também ficou bastante prejudicada e chegou a decretar situação de emergência em razão das fortes chuvas. Ao todo, foram 220 milímetros, ficando 4% acima dos 212 milímetros esperado.

O próprio Cemtec mantém em alerta os municípios mais afetados em razão da possibilidade de mais chuvas, pois uma frente fria deve favorecer a formação de instabilidade, consequentemente aumentar a probabilidade de aguaceiro.

