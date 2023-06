Campo Grande amanhece com nevoeiro e frente fria aparece no Dia dos Namorados

Com direito a chuva durante a madrugada e nevoeiro logo pela manhã desta segunda-feira (12), data lembrada pelo Dia dos Namorados, Mato Grosso do Sul recebe finalmente a frente fria prometida pela meteorologia e que tende a ser mais intensa do ano.

A massa de ar seco que era predominante no Estado e que inibia a formação de chuva, se foi. Agora quem deve ser frequente é a massa de ar polar, causadora da frente fria.

Campo Grande amanheceu com forte nevoeiro e o cuidado foi redobrado no trânsito, já que não era possível enxergar a longa distância. A máxima não deve sair dos 20°C e a mínima deve ser de 11°C.

Situação semelhante ao que promete acontecer na região sul do Estado, em cidades como Ponta Porã, Dourados, Amambai, que terão forte nevoeiro e mínimas de 10°C, já que a máxima também não ultrapassa os 20°C.

Demais regiões recebem chuva no passar das horas e a queda das temperaturas será acentuada. Em geral, Mato Grosso do Sul terá máximas de até 21°C, mas as mínimas cairão para 10°C.

