Campo Grande amanhece com tempo nublado e hÃ¡ risco de chuvas nesta segunda

Campo Grande iniciou a segunda-feira (24) com um céu bastante nublado e poucas aberturas para aparição do sol. A tendência é que existam grandes possibilidades de chuva ao longo do dia.

O Climatempo, por exemplo, revela que as primeiras horas do dia tendem a ser nubladas mesmo, com potenciais pancadas de chuva já caindo antes do horário do almoço.

No período da tarde, haverá sol e diminuição das nuvens, tendo a noite com a presença de bastante nuvens. A capital sul-mato-grossense amanheceu com 22° nos termômetros e não deve passar dos 28°C.

A informação da chuva condiz com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que manteve o alerta de chuvas intensas.

O comunicado aponta potenciais chuvas intensas para todo o Mato Grosso do Sul ao longo da manhã de hoje, mas há a expectativa de que o alerta se renove para o restante da segunda e início da terça-feira (25).

