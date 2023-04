Campo Grande amanhece gelada com 14°C e promessa é de mais frio em MS

Cumprindo a promessa dos últimos dias, a frente fria definitivamente se instalou em Campo Grande, nesta quinta-feira (20), que amanheceu com os termômetros marcando 14°C nas primeiras horas.

A promessa é de mais frio para as outras regiões de Mato Grosso do Sul.

Como divulgado anteriormente pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a frente fria é considerada a mais intensa do ano até o momento. Por isso, a população tratou de retirar os casacos do guarda-roupa.

Em Campo Grande, a mínima que começou com 14°C deve dar espaço para a máxima que não passa dos 25°C nesta quinta.

Em Dourados, mínima de 12ºC e máxima de 22°C. No sul, Ponta Porã terá mínima de 12°C e máxima de 23°C e Iguatemi aguarda por mínima de 11°C e máxima de 22°C.

No Pantanal, Corumbá terá mínima de 18° e máxima de 27°C. Em Aquidauana, mínima de 14ºC e máxima de 25ºC. Na região do bolsão, Três Lagoas terá 15°C de mínima e máxima de 26°C.

