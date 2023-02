Campo Grande amanhece na 'escuridão' de tempo chuvoso

Desde o início da madrugada desta sexta-feira (17), os céus de Campo Grande derramam água sem ter hora para acabar. E com um tempo bastante nublado e carregado, a escuridão tomou conta das primeiras horas da manhã.

Essa mudança climática é devido à chegada de uma frente fria atuante em praticamente todo Mato Grosso do Sul, que deve ficar pelos próximos dias.

Diante desse cenário, as temperaturas também amanheceram mais amenas nesta manhã.

Logo às 6h, os termômetros marcavam apenas 18°C, mas com os ventos intensos, a sensação era menor.

Segundo a meteorologia, a tendência é que o final de semana continue nessa batida, principalmente nas regiões sul e centro do estado.

