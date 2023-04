Campo Grande amanhece nublada e MS pode ter chuva nesta quinta-feira

Ainda no ritmo da instabilidade, o tempo em Campo Grande e Mato Grosso do Sul deve ser de muita variação ao longo desta quinta-feira (27). Apesar do avanço de uma massa de ar seca, a meteorologia não descarta a possibilidade de pancadas de chuvas.

Na capital sul-mato-grossense, o dia começou com temperaturas amenas, tempo nublado, trazendo um clima mais fresco e a tendência é que fique assim pelas próximas horas.

Campo Grande também conta com previsão de chuva para o dia, tendo mínima de 19°C e máxima de 28°C.

Pancadas de chuvas isoladas podem ocorrer, com destaque na região Centro-Norte do Estado. Na região Sul, a frente fria irá causar uma leve queda das temperaturas, explica o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Em Dourados, mínima de 18ºC e máxima de 27°C. No Sul, os termômetros de Ponta Porã marcam mínima de 18°C e máxima de 26°C; em Iguatemi, mínima de 17°C e a máxima chega aos 27°C.

No Pantanal e no Norte do Estado, as temperaturas serão mais elevadas. Corumbá registra mínima de 23° e máxima de 30°C; Aquidauana com mínima de 21°C e máxima de 30°C. Coxim tem previsão de 22°C de mínima e máxima de 31°C. No Bolsão, Três Lagoas fica com mínima de 20°C e máxima de 29°C.

