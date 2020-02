Campo Grande amanhece nublada neste domingo

A cidade de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, amanheceu neste domingo (16) com o céu nublado a parcialmente nublado, ventos fracos e moderados vindos da região norte e noroeste.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar de tempo nublado e possibilidade de chuva, a temperatura chegará a máxima de 34ºC e mínima a 23ºC. A umidade relativa do ar máxima pode variar em 95% a 40%, o que deve gerar alerta na população com os riscos que a baixa umidade pode oferecer à saúde da população campo-grandense.

Para o Estado, o céu também amanheceu nublado e tem previsão de pancadas de chuvas com trovadas isoladas no decorrer da tarde.

Os termômetros vão registrar a mínima de 23ºC e máxima de 33ºC, apresentando uma grande variação térmica em todo o Estado. A umidade relativa do ar terá a mínima de 50%, que também deve gerar atenção a população.

