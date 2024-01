Campo Grande amanhece sob garoa e tempo fica instável nesta segunda-feira

O tempo começou bastante diferente do previsto pela meteorologia em Campo Grande, nesta segunda-feira (15). A promessa era de sol e temperaturas altas, mas o que se viu nas primeiras horas era tempo nublado e uma garoa bem fina ainda na madrugada.

Na Capital, as temperaturas ficam bastante amenas nesta manhã. Parte de Mato Grosso do Sul também encara alternância no clima com potenciais chuvas ao longo do dia.

Estas instablidades atmosféricas acontecem devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, que favorecem a formação de nuvens e chuvas no Estado, explica o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

As temperaturas mínimas oscilam entre 23°C e 25°C e máximas que pode atingir os 36°C nas regiões Sul, Leste, Bolsão, Pantaneira e Norte.

Para a região Sudoeste, mínimas entre 25°C e 27°C, e máximas de até 38°C, com destaque para o entorno de Porto Murtinho.

Na capital são esperadas temperaturas mínimas entre 23°C e 24°C e máximas de até 32°C. Os ventos podem variar entre 40km/h e 60km/h.

