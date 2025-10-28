Campo Grande encerra outubro com a menor temperatura do mês em seis anos

Campo Grande registrou um frio incomum para a primavera durante o mês de outubro de 2025. Segundo levantamento da Climatempo, a capital sul-mato-grossense marcou 15,5°C de temperatura mínima nos dias 20 e 21, a menor do mês em seis anos. O último registro semelhante ocorreu em 2019, quando a mínima foi de 15,4°C em 22 de outubro.

O episódio surpreendeu, com madrugadas frias em um período normalmente mais quente. De acordo com o Clima Tempo, o motivo foi uma passagem de duas fortes frentes frias, sendo a mais intensa entre 19 e 23 de outubro, trazendo uma massa de ar polar com força acima do normal para a época.

Além disso, o fenômeno La Niña, ainda presente no Pacífico Equatorial, contribuiu para a queda das temperaturas. O resfriamento das águas altera padrões de vento e pressão sobre a América do Sul, facilitando a entrada de frentes frias mais intensas no Brasil.

Meteorologistas alertam que o La Niña deve continuar influenciando o clima até o início do verão 2025/2026, o que mantém a possibilidade de novos episódios de frio atípico em novembro, especialmente no Centro-Oeste e Sul.

Outras capitais também registraram frio

O frio não foi exclusivo de Campo Grande. Em São Paulo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 10,8°C de mínima nos dias 20 e 21 de outubro, a menor temperatura para o mês desde 2014. Batendo record também por lá.

No Rio de Janeiro, a mínima chegou a 12,1°C no dia 21, valor incomum até para o inverno. Em Belo Horizonte, a mínima atingiu 12,2°C, a menor de outubro em mais de uma década.

Cuiabá, conhecida pelo calorão também se surpreendeu, a temperatura mínima no dia 8 de outubro chegou a 19,6°C. Foi a menor mínima para um dia de outubro desde 2017, quando fez 19,2°C. A média de temperatura mínima para outubro em Cuiabá é de 23,6°C.

