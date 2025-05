Campo Grande está entre as capitais que podem ter recordes de baixas temperaturas

Com o avanço da frente fria, prevista para ser a mais forte do ano até o momento, ao menos oito capitais devem registrar a menor temperatura de 2025 nos próximos dias.



A previsão indica que o Brasil deve enfrentar a frente fria mais forte do ano neste fim de semana, com mínimas atingindo até 4°C em algumas capitais, entre elas, Campo Grande, conforme dados do Climatempo.

Oito capitais devem registrar a menor temperatura de 2025. O mais provável é que os recordes de menor temperatura do ano ocorram na madrugada ou nas primeiras horas da manhã da sexta-feira (30) ou do sábado (31). A previsão é que nesses dias seja registrado o pico da onda de frio.

As capitais que podem ter recordes de baixa temperatura são

• Porto Alegre entre 7°C e 9°C – recorde atual: 9,2°C

• Florianópolis entre 9°C e 11°C – recorde atual: 12,4°C

• Curitiba entre 2°C e 4°C – recorde atual: 9,5°C

• São Paulo entre 8°C e 10°C- recorde atual: 13,3°C

• Campo Grande entre 4°C e 6°C – recorde atual: 13,8°C

• Cuiabá entre 11°C e 13°C – recorde atual: 19,0°C

• Rio Branco entre 14°C e 16°C – recorde atual: 20,4°C

• Porto Velho entre 18°C e 20°C – recorde atual: 23,0°C

A friagem é caracterizada por uma queda de temperatura muito acentuada que acontece na parte Norte do Brasil, provocada pela passagem de ar frio de origem polar e não pelo excesso de nebulosidade ou tempo chuvoso. "Vale lembrar que a gente vai passar pelo inverno, então pode ser que tenha frio mais intenso a caminho. [...] É um frio de verdade, mas não deve ser nada tão extremo ou histórico", pondera Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo.



O ar polar começa a atuar com força no Sul, com queda acentuada nas temperaturas na região, e também começa a influenciar o clima em algumas partes do Mato Grosso do Sul.



Na quinta-feira (29), a onda de ar frio faz os termômetros caírem em São Paulo, Mato Grosso do Sul, oeste e sul de Mato Grosso, além de áreas de Rondônia e extremo sul do Acre e do Amazonas. Na região Norte, está previsto o fenômeno conhecido como friagem.







