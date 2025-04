Campo Grande foi a 2ª cidade com maior volume de chuva nas últimas 24h em MS

Enquanto equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Infraestrutura fazem levantamentos dos estragos causados pela chuva que começou na tarde de ontem (25), em Campo Grande, a meteorologia prevê mais tempestade acompanhada de raios e rajadas de vento.

Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nas últimas 24h, choveu 88,6 milímetros em Campo Grande, segundo maior registro do estado. A cidade de Nova Alvorada do Sul registrou 90 milímetros.



A atuação de área de baixa pressão atmosférica, aliado a disponibilidade de umidade e passagem de cavados em médios níveis da atmosfera criou uma alta nebulosidade que cobriu a Capital nesta manhã, mas o sol apareceu ainda durante o dia. Para o fim de semana, principalmente entre domingo (27) e a segunda-feira (28), o Cemtec indica previsão de alto volume de chuva em todo o estado.



A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil mobilizadas na noite de ontem, dão continuidade aos atendimentos emergenciais em toda a cidade nesta sexta-feira. Mais de 25 equipes da Prefeitura foram mobilizadas para atender as ocorrências registradas em diferentes regiões da Capital.





