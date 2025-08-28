Campo Grande pode ter chuva nesta quinta-feira em meio a tempo seco

Mesmo em meio ao tempo seco, Campo Grande pode ser 'agraciada' com a possibilidade de chuva durante a quinta-feira (28). Pelo menos essa é a previsão da meteorologia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), algumas regiões também estão propensas a receberem tempestades ao longo do dia.

No entanto, o clima quente e as altas temperaturas devem continuar devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais seco.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 12-14°C e máximas entre 26-28°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 15-19°C e as máximas entre 30-33°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 17-19°C e máximas entre 28-33°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 17-19°C e máximas entre 26-28°C

