Campo Grande pode ter chuva o dia todo neste sábado

Para este sábado (26) de comemorações do aniversário de Campo Grande, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) prevê avanço das chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Além disso, as temperaturas terão queda gradativa ao longo do final de semana, principalmente na região sul do Estado.

De acordo com o Cemtec, Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de 28°C. Em Dourados, 18°C pela manhã e 24ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 19°C inicialmente e sobem até os 25ºC. No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 16°C e máxima de 23°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 17°C e 21°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 20°C e máxima de 27°C; Aquidauana terá variação entre 21°C e 30°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 20°C e atinge os 24°C. No norte, Coxim terá 23°C cedo e alcançará os 34°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 20°C pela manhã e 31°C de tarde.

