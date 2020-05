Em 24h, chove metade do esperado em maio na capital

O meteorologista Natálio Abrãao informou que Campo Grande registrou até as 15h desta terça-feira (12) 56 milímetros de chuva. De cordo com Abrãao, a média histórica para o mês de agosto na cidade é de 90 milímetros.

Esses dados revelam que, até o momento da verificação, choveu mais do que a metade esperada para o mês todo. “Esse volume pode se intensificar até início da noite de hoje, quarta, quinta e sexta-feira. Porém, as pancadas de chuva apesar de serem mais isoladas, poderão ter um volume grande de chuva”, afirmou o meteorologista.

Ainda de acordo com o Abrãao, essa frente fria vinda da Região Sul sofreu forte influência na grande humidade vinda da Amazônia. “O encontro das duas convergências fez com que as nuvens ficassem mais carregadas e trazendo esse fenômeno atípico para esta época. Todas as vezes que uma zona de baixa pressão encontra humidade alta, ocorre esse tipo de incidência de chuvas”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também