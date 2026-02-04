Campo Grande registra em três dias mais chuva que todo mês fevereiro de 2025

Campo Grande registrou, em apenas três dias, um volume de chuva superior ao acumulado de todo o mês de fevereiro de 2025, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec). Nas últimas 72 horas, a Capital acumulou 174,2 milímetros, enquanto em fevereiro do ano passado inteiro foram registrados 116,8 milímetros de precipitação.

O volume expressivo coloca Campo Grande entre os municípios com maiores acumulados recentes no Estado. O levantamento do Cemtec, atualizado na manhã desta quarta-feira (4), mostra que a precipitação já supera em cerca de 50% o total observado ao longo de todo o mês de fevereiro de 2025.

As chuvas intensas têm provocado impactos em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Em razão dos danos causados por alagamentos, enxurradas e prejuízos à infraestrutura urbana e rural, os municípios de Paranhos e Sete Quedas tiveram situação de emergência decretada pelo Governo do Estado. O reconhecimento permite a adoção de medidas emergenciais voltadas à recuperação de áreas afetadas, restabelecimento de serviços essenciais e apoio às populações atingidas.

De acordo com o monitoramento climático, o cenário reforça a atuação de sistemas meteorológicos que favorecem a ocorrência de chuvas volumosas e persistentes em curto intervalo de tempo, elevando o risco de transtornos como erosões, quedas de árvores, danos em estradas e transbordamento de córregos.

