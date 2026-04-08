Campo Grande registra maior volume de chuva em MS nas últimas 24h

Campo Grande registrou o maior volume de chuva em Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas, com acumulado de 85,8 milímetros, segundo dados atualizados nesta quarta-feira (8), de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O temporal também veio acompanhado de rajadas de vento intensas em diferentes regiões do Estado.

Além da Capital, outros municípios tiveram volumes expressivos, como Água Clara (47,8 mm), Bandeirantes (43,4 mm) e Caracol (35,2 mm). Em cidades como Bonito e Corumbá, os índices também passaram dos 30 milímetros.

Já em relação aos ventos, a maior rajada foi registrada em Laguna Carapã, com 75,6 km/h. Bonito (70,6 km/h) e Ponta Porã (70,2 km/h) também tiveram ventos fortes. Em outras cidades, como Rio Brilhante, Amambai e Ivinhema, as rajadas ficaram próximas dos 68 km/h.

Os dados reforçam o impacto da instabilidade e da frente fria que chegou ao Estado.

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