Campo Grande registrou 13,2°C na sexta-feira, a menor temperatura do ano

As temperaturas caíram bastante desde a última quinta-feira (11) com a passagem de uma frente fria por Mato Grosso do Sul e basicamente a região sul do país. Campo Grande, por exemplo, foi uma das cidades a ser atingidas e dentre as capitais brasileiras, bateu o recorde de frio neste ano.

Conforme o Climatempo, na sexta-feira (12), ainda pela manhã, a capital sul-mato-grossense registrou uma temperatura de 13,2°C, a menor do ano até o momento.

No entanto, esse recorde pode ser novamente batido com as temperaturas a serem avaliadas neste sábado, conforme o site, já que os novos recordes de menores temperaturas do ano podem acontecer neste fim de semana ou na próxima segunda-feira (15).

Inclusive, neste final de semana, o ar frio de origem polar atua com mais intensidade no Sul, no Sudeste e em Mato Grosso do Sul, com temperaturas entre 5°C e 10°C voltando a ser observadas no sul do estado sul-mato-grossense.

O ar frio de origem polar que se espalhou sobre o centro-sul do Brasil durante a semana e será reforçado nos próximos dias.

Até pelo menos a próxima quarta-feira, 17 de maio, baixas temperaturas vão continuar sendo observadas durante a noite e no começo da manhã.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também