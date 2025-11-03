Campo Grande registrou 9,1 mil raios durante temporal, enquanto MS teve 1,1 milhão

A mudança no clima em Mato Grosso do Sul foi sentida de todas as formas e uma delas, foi a quantidade de raios contabilizados, seja em todos os municípios ou apenas em Campo Grande.

Conforme a Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia, houve 9.182 raios apenas na capital sul-mato-grossense. Por outro lado, Mato Grosso do Sul contabilizou um número bastante alto para apenas dois dias de chuvas e tempestades: 1.168.367 descargas atmosféricas.

Todo esse cenário veio acompanhado de temporais, intensas rajadas de ventos - Fátima do Sul teve ventos de 139 km/h - e até queda de granizo em alguns municípios.

Dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica revelam que o Brasil é o país que mais recebe descargas atmosféricas no mundo e que o Mato Grosso do Sul está entre os quatro estados brasileiros com maior incidência de raios.

O gerente de operações da Energisa MS, Helier Fioravante, explica ainda que essa alta incidência de raios demonstra como a região está sujeita a eventos climáticos extremos e reforça: "A Energisa tem se preparado cada vez mais para atuar de maneira eficiente durante essas tempestades, que devem se intensificar até o fim do verão", comentou.

Preocupados em restabelecer 100% das unidades consumidoras em todo o Mato Grosso do Sul, a Energisa MS, que acionou seu plano de contingência climática tão logo a severidade se apresentou, está atuando de forma ininterrupta nos locais mais impactados pela adversidade climática.

A Energisa reforça que segue atuando nas cidades da região centro-sul, onde se concentram a maioria das ocorrências, com equipes na região identificando possíveis novos danos e realizando os reparos para restabelecer o fornecimento de energia para todos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também