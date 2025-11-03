Menu
Menu Busca segunda, 03 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Campo Grande registrou 9,1 mil raios durante temporal, enquanto MS teve 1,1 milhão

Todo esse cenário veio acompanhado de temporais, intensas rajadas de ventos e até queda de granizo

03 novembro 2025 - 14h10Luiz Vinicius

A mudança no clima em Mato Grosso do Sul foi sentida de todas as formas e uma delas, foi a quantidade de raios contabilizados, seja em todos os municípios ou apenas em Campo Grande.

Conforme a Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia, houve 9.182 raios apenas na capital sul-mato-grossense. Por outro lado, Mato Grosso do Sul contabilizou um número bastante alto para apenas dois dias de chuvas e tempestades: 1.168.367 descargas atmosféricas.

Todo esse cenário veio acompanhado de temporais, intensas rajadas de ventos - Fátima do Sul teve ventos de 139 km/h - e até queda de granizo em alguns municípios.

Dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica revelam que o Brasil é o país que mais recebe descargas atmosféricas no mundo e que o Mato Grosso do Sul está entre os quatro estados brasileiros com maior incidência de raios.   

O gerente de operações da Energisa MS, Helier Fioravante, explica ainda que essa alta incidência de raios demonstra como a região está sujeita a eventos climáticos extremos e reforça: "A Energisa tem se preparado cada vez mais para atuar de maneira eficiente durante essas tempestades, que devem se intensificar até o fim do verão", comentou.   

Preocupados em restabelecer 100% das unidades consumidoras em todo o Mato Grosso do Sul, a Energisa MS, que acionou seu plano de contingência climática tão logo a severidade se apresentou, está atuando de forma ininterrupta nos locais mais impactados pela adversidade climática.

A Energisa reforça que segue atuando nas cidades da região centro-sul, onde se concentram a maioria das ocorrências, com equipes na região identificando possíveis novos danos e realizando os reparos para restabelecer o fornecimento de energia para todos.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rio Brilhante foi onde mais choveu e Fátima do Sul teve ventos de 139 km/h
Clima
Rio Brilhante foi onde mais choveu e Fátima do Sul teve ventos de 139 km/h
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Após temporais, MS vive expectativa de mais chuva nesta segunda-feira
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol
Clima
Dia de Finados será quente e com pancadas de chuvas isoladas em MS
Inmet alerta para tempestade com risco de ventos fortes e granizo em MS neste fim de semana
Clima
Inmet alerta para tempestade com risco de ventos fortes e granizo em MS neste fim de semana
Com previsão de tempestade, Energisa alerta para cuidados com a energia; veja
Clima
Com previsão de tempestade, Energisa alerta para cuidados com a energia; veja
Tempo amanheceu ensolarado
Clima
Novembro começa com muito calor em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol
Clima
Mesmo com máxima de 32°C, meteorologia não descarta chuva no 'sextou' de MS
Céu de Campo Grande amanheceu nublado
Clima
Quinta-feira tem tempo instável e clima ameno em Mato Grosso do Sul
Em Campo Grande, céu nublado e com direito a neblina
Clima
Cidade de MS amanhece com 13°C durante chegada de frente fria
Tempo volta a amanhecer nublado
Clima
Frente fria pousa em MS e deve trazer chuva e provocar queda nas temperaturas

Mais Lidas

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'