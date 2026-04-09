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Campo Grande terá quinta-feira mais amena com chance de chuva

A mudança no tempo em MS ocorre por avanço de frente fria, segundo o Cemtec

09 abril 2026 - 07h17Sarah Chaves    atualizado em 09/04/2026 às 07h20

A previsão do tempo para esta quinta-feira (9) em Mato Grosso do Sul indica mudança no tempo, com avanço de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). O cenário favorece a ocorrência de chuvas, que podem vir acompanhadas de tempestades, raios e rajadas de vento em diferentes regiões do Estado.

Além da instabilidade, também há previsão de queda nas temperaturas, especialmente na região sul. Em algumas localidades, as mínimas podem ficar abaixo dos 15°C. Os ventos mudam de direção ao longo do dia, passando a soprar do quadrante sul, com velocidades entre 40 e 60 km/h e possibilidade de rajadas mais intensas.

Em Campo Grande, o tempo deve ficar mais ameno, com mínima entre 20°C e 23°C e máxima entre 26°C e 29°C. A Capital também pode registrar chuva ao longo do dia, além de ventos moderados, o que reforça a sensação de frio em alguns períodos.

Nas demais regiões, as temperaturas variam entre 16°C e 34°C, dependendo da localidade, com destaque para o sul do Estado, onde o frio será mais intenso.

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