Campo Grande teve chuva 125% acima do esperado em março

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC) divulgou nesta quarta-feira (2) o boletim da análise das condições meteorológicas para o mês de março, que apontou para uma quantia de chuva 125% cima do esperado para o período em Campo Grande.

Segundo o boletim, Campo Grande se destacou durante o mês de março, com 336,2 milímetros de chuva acumulada durante o período, 125% acima do esperado, que é de 149,6 mm, que se baseia na média histórica de chuvas para a Capital.

Apesar disso, o Cemtec chegou a observar chuvas abaixo da média histórica, com valores entre 30-90 mm, no Estado, principalmente nas regiões sudeste, leste e nordeste. No entanto, nas regiões centro-norte e sudoeste do estado, foram registradas chuvas que as variaram entre 90 - 180 mm, representando valor acima da média histórica para o mês de março.

A chuva, no entanto, não foi o suficiente para diminuir as temperaturas na Capital, que registrou uma temperatura mínima média 0,3°C acima da média histórica e uma temperatura máxima média 1,2°C acima da média histórica.

