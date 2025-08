Campo Grande teve 'quase nada' de chuva, mas Dourados esbanjou aguaceiro

Campo Grande não teve quase nada de chuva entre a noite deste domingo (3) e a madrugada desta segunda-feira (4), mas serviu para trazer uma diminuição na temperatura e melhorar a qualidade do ar.

Mas a situação foi completamente diferente em Dourados, a 225 quilômetros da Capital, e puxado para a região sul de Mato Grosso do Sul, onde o acumulado entre os dois períodos foi de 51,4 milímetros.

A segunda maior cidade do estado foi a que mais recebeu chuva, conforme o dado divulgado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nesta segunda-feira. Iguatemi registrou 49,4 milímetros de chuva no mesmo período.

Sete Quedas, com 46,2 milímetros e Itaquiraí com 45,6 milímetros de chuva, fecham a lista das cidades que superaram a barreira dos 40 milímetros de aguaceiro. Já a cidade de Amambai com 7,6 milímetros foi onde menos choveu.

Essa mudança significativa e positiva para a umidade relativa do ar, está associada diretamente a passagem de uma frente fria, que serviu para romper a barreira criada pelo ar seco e tempo quente.

A promessa da meteorologia é que possam ocorrer mais chuvas no decorrer desta segunda-feira, onde em algumas regiões, é esperado até tempestade.

