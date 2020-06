Campo-grandenses poderão aproveitar domingo de sol e tempo firme

A previsão é de tempo firme em Mato Grosso do Sul neste domingo (14), com céu claro e sol entre nuvens, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Em Campo Grande dia será claro, sem previsão de chuva, temperatura máxima na capital ppde chegar a 29°C, e a mínima fica na casa dos 18°C neste domingo.



As demais áreas, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 11°C a 33 °C.



A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de atenção e possui variação estimada entre 30 % a 95%.

Confira a previsão do tempo em cada região.

