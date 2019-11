Capital amanhece com temperatura elevada e possibilidade de chuva

A previsão do tempo para esta quarta-feira (13), é de temperaturas elevadas e as instabilidades mais fortes são esperadas para a faixa oeste do estado, mas há previsão de pancadas de chuva também para as demais regiões, porém empontos isolados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Na capital, máxima deve chegar aos 32°C e mínima a 22°C, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Umidade do ar na capital varia de 50% a 85%.

Para o interior do Mato Grosso do Sul, Inmet prevê temperatura máxima na casa dos 36ºC e mínima em 20°C, com tempo parcialmente nublado e probabilidade de pancadas de chuva a tarde no Sul, Sudoeste e Pantanal.

Para a região Leste, Pantanal, Sul e Sudoeste o céu será claro e parcialmente nublado, com probabilidade de chuvas isoladas a tarde com rajadas de vento fraco.

