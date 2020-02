Capital amanhece nublada com previsão de chuva neste domingo

Saiba Mais Clima Fim de semana vem com risco de alagamentos devidos às chuvas

A previsão do tempo para este domingo (2), no Mato Grosso do Sul é de pancadas de chuva, devido a convergência de umidades que segue na região da baixa pressão.



A profunda camada de umidade permanece promovendo acumulados elevados de precipitação em todo o Estado.



Em Campo Grande a previsão é de tempo parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva isolada. A temperatura máxima deve chegar a 30°C enquanto a mínima fica na casa dos 20°C. Podendo apresentar uma névoa úmida a noite.



Já nas outras regiões do MS a temperatura máxima deve chegar a 34°C e a mínima fica em 20°C.

As regiões do sul, sudoeste, centro-norte e Pantanal amanhecem com o céu nublado com possibilidade de chuva forte à tarde.

Saiba Mais Clima Fim de semana vem com risco de alagamentos devidos às chuvas

Deixe seu Comentário

Leia Também