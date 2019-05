Capital pode ter mínima de 9°C, segundo previsão

As temperaturas em Mato Grosso do Sul começam a despencar e pode ocorrer geadas na região sul do estado neste fim de semana com termômetros marcando de 3 °C a 28 °C no sábado (25). De acordo com a meteorologista Franciane Rodrigues e coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC), a população deverá ficar atenta as mudanças. O Clima Tempo aponta que Campo Grande terá uma sexta-feira (24) fria com mínima de 9°.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) aponta mudanças no tempo já à partir desta quinta-feira (23) com previsão de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva fortes no centro-sul e sudoeste do estado. As demais áreas seguirão com céu parcialmente nublado passando a nublado com chuvas isoladas. Haverá declínio acentuado de temperaturas no oeste e sul do estado nas próximas 24 horas, com temperatura chegando até 13 °C.

O Instituto ressalta que, o ar frio associado a uma massa de ar polar continental, haverá declínio acentuado nas temperaturas variando entre 3 °C a 28 °C no sábado (25). O CEMTEC, órgão vinculado a Semagro, recomenda atenção à população aos cuidados em relação a temporais e rajadas de vento, que podem ocorrer eventualmente, devido ao deslocamento das instabilidades da frente fria e a forte onda de frio que chegará ao Estado.

“Espera-se um novo recorde de temperatura no estado. Em Campo Grande, a menor temperatura máxima foi de 19,4°C, e a menor mínima e menor temperatura do ano foi de 10,2°C, todas registradas no dia 15 deste mês conforme informações do CEMTEC/INMET”, afirmou Franciane.

Na capital

Em Campo Grande, para esta tarde, existe a chance de chuvas de fraca intensidade à partir das 18h. As quedas de temperatura na capital já ocorrem à partir das 16h, a noite o céu estará nublado com mais pancadas de chuvas e queda de temperatura com variação entre 16°C a 26°C. O Instituto ressalta que, o ar frio associado a uma massa de ar polar continental, haverá declínio acentuado nas temperaturas variando entre 3°C a 28°C também para o sábado.

Já o Clima Tempo, outro instituto que também monitora as temperaturas no Brasil, aponta que na sexta-feira (24) a cidade morena terá mínima de 9°C e máxima de 18°C, já no sábado a mínima é de 7°C e máxima de 21°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também