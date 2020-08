Capital tem madrugada mais fria do ano

Campo Grande teve neste sábado (22) a madrugada mais fria de 2020, registrando mínima de 5.9° C, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já no estado, a cidade que registrou a menor temperatura foi Rio Brilhante, 0.9° C.

Temperatura baixas devem predominar nos próximos dias. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), devido às baixas temperaturas a Coordenadoria de Defesa Civil (Cedec-MS) está orientando a população a ter cuidado redobrado com a saúde, para evitar aumento nos casos de doenças respiratórias e de hipotermia. Cuidado especialmente com crianças, idosos e pessoas sensíveis a queda de temperatura.

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) apontam que durante este ano o Estado teve apenas duas massas de ar frio de forte intensidade nos meses de maio e julho. Espera-se que essa massa de ar polar seja a mais forte do ano.

As condições climáticas apontam que este sábado (22) deverá ser o dia mais frio. Conforme estimativa, as temperaturas poderão variar de 2°C a 24°C. Com base nos dados meteorológicos do INMET/CPTEC o Cemtec estima temperaturas por região em ordem crescente de temperatura.

Veja temperatura em algumas cidades do estado:

Amambai: 1.8 °C

Agua Clara: 6,8 °C

Angelica: 6,5 °C

Aquidauana: 5.2 °C

Aral Moreira: 2.6 °C

Bonito: 2.3 °C

Caarapo: 2.3 °C

Campo Grande: 5.9 °C

Cassilândia: 10,5 °C

Corumbá: 11°C

Coxim: 10,2 °C

Dourados: 3.1°C

Iguatemi: 1.2 °C

Itaporã: 6.2 °C

Itaquirai: 5.2 °C

Ivinhema: 6.9 °C

Jardim: 4.4 °C

Miranda: 6.7 °C

Nova Alvorada do Sul: 2.4 °C

Ponta Pora: 4.1 °C

Ribas do Rio Pardo: 5.4 °C

São Gabriel do Oeste: 7.4 °C

Sete Quedas: 4.1 °C

Sidrolandia: 2.8 °C

Sonora: 9.5 °C

Rio Brilhante: 0.9 °C

Paranaiba: 10 °C

Batayporã: 11 °C

Nioaque: 6.0 °C

Coronel Sapucaia: 1.5 °C

Douradina: 6.0 °C

