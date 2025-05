Casaco e cobertor! Frio de 5°C e geadas chegam na próxima semana em MS

Tradicionalmente, o mês de junho é uma das épocas mais frias do ano e isso deve ser visto novamente em 2025. A meteorologia sul-mato-grossense aponta que na próxima semana, o frio intenso deve dar as caras fazendo que as mínimas caiam para 5°C e com a sensação térmica ficando abaixo disso.

Essa mudança muito significativa vai acontecer pela chegada de uma frente fria, onde além do frio intenso, são esperadas chuvas volumosas, podendo ter tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Mas não é só isso. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que após a frente fria, aparecerá a massa de ar mais frio, trazendo essa queda acentuada das temperaturas mínimas, variando de 5°C a 9°C, dependendo da região.

O sistema meteorológico ressalta que pode acontecer das temperaturas ficarem abaixo disso, pois há também a possibilidade de ocorrência de geadas, com intensidades de fraca a moderada, principalmente na região sul do estado.

Enquanto o frio não chega, o final dessa semana e o início da próxima, os termômetros ainda ficarão estáveis acima dos 30°C em praticamente todas as regiões do estado sul-mato-grossense.

